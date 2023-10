"Jude Bellingham könnte der beste englische Spieler aller Zeiten werden"

Manchester United-Legende Gary Neville (48) lobt Jude Bellingham (20) und sieht in dem 20-Jährigen großes Potential. Jedoch sieht er die Königlichen um den Neuzugang aus Dortmund nicht als Top-Favoriten auf den Champions League-Titel.

Gary Neville ist einer der wenigen One-Club-Spieler, der 48-Jährige spielte 603-mal für Manchester United und führte den englischen Rekordmeister auch als Kapitän aufs Spielfeld. Für einen anderen Klub lief er trotz Wechselmöglichkeiten nicht auf.

Als Trainer war der Engländer weniger erfolgreich unterwegs. Für den FC Valencia stand er in der Saison 2015/16 in 28 Spielen an der Seitenlinie, man gewann lediglich 10 Spiele. Neville sammelte nur einen Punkteschnitt von 1,32 pro Partie, aktuell arbeitet der Engländer als Experte für Sky Sport.

Neville lobt Bellingham

Im Interview mit der spanischen Marca analysierte Neville seinen Landsmann Jude Bellingham: "Bellingham könnte, wenn er so weitermacht, der größte englische Fußballer aller Zeiten werden", schwärmt der Ex-Profi.