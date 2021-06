Real Madrid : Gespräche laufen: Carlo Ancelotti vor Rückkehr zu Real Madrid?

"La Decima", der 10. Titelgewinn in der CL, wurde gegen den Stadtrivalen Atletico de Madrid geholt. Mit Ancelottis Ex-Assistenzcoach Zidane gewannen die Blancos in der Folge die Königsklasse dreimal hintereinander (2016-2018).

Nach seiner Zeit in Madrid trainierte der italienische Cheftrainer zwei Jahre lang den FC Bayern und gewann 2016/17 die Bundesliga und zwei DFL- Supercups. Nach seiner Zeit in Deutschland heuerte er in Neapel an. Ende 2019 unterschrieb er beim FC Everton.