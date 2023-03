Gewählt: Eden Hazard der schlechteste Spieler des Jahres

Eden Hazard ist bei Real Madrid nur das fünfte Rad am Wagen - Foto: / Getty Images

Lionel Messi wurde jüngst bei der FIFA-Gala The Best als bester Spieler des Jahres 2022 ausgezeichnet. Eden Hazard spielte bei der Weltfußballer-Wahl keine Rolle. Der Belgier erhält stattdessen einen Negativpreis.

Die Leser der Sporttageszeitung Marca haben entschieden: Eden Hazard ist der schlechteste Profi des vergangenen Jahres. In einer Abstimmung des Sportblatts aus Madrid entschieden sich 54 Prozent der Leser für Hazard.

Der Belgier wurde bei Real Madrid von Carlo Ancelotti in der laufenden Spielzeit erst siebenmal eingesetzt. Real Madrid strebt eine Trennung vom Großverdiener im kommenden Sommer an. Hazards Vertrag läuft noch bis 2024. In Kürze soll ein Treffen zwischen Klub und Spieler anstehen.

Auch Harry Maguire und Dele Ali von den Fans abgestraft

Nicht nur Eden Hazard bekam von den Marca-Lesern die Quittung für eine äußerst durchwachsende Saison. Auch Harry Maguire wurde abgestraft. Der teuerste Innenverteidiger der Welt landet mit 15 Prozent der Stimmen auf Platz zwei.