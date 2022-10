Gonzalo Higuain verfolgt nach Karriereende ungewöhnlichen Plan

Die lange und torreiche Karriere von Gonzalo Higuain (34) hat in dieser Woche ein Ende gefunden. Unmittelbar nach seinem letzten Spiel skizziert der in Europa sehr geschätzte Ex-Stürmer seinen Plan, den er nun verfolgt.

In seinem letzten Karrierespiel war Gonzalo Higuain kein Treffer mehr vergönnt. In der Nacht zum Dienstag verlor der Argentinier mit Inter Miami in den Playoffs der Major League Soccer 0:3 gegen den New York City FC.

Higuain weinte bittere Tränen nach seinem letzten Einsatz als Profi. Im Anschluss an die Partie ist er gefragt worden, was nun auf seiner Agenda stehe. "Ich würde gerne studieren und Mentaltrainer werden. Psychologisch gut zu sein, ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Aspekt in jedem Beruf", sagte Higuain über seine Zukunft.

Und weiter: "Man kann Talent, Aufopferung und Kraft hineinstecken, aber wenn man psychisch nicht gesund ist, wird man kaum etwas erreichen. Ich würde diese Frage gerne untersuchen. Im Fußball ist es ein fundamentales Thema, das noch zu wenig Resonanz findet."