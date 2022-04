Primera Division : Grande Karim Benzema! Die beeindruckenden Zahlen des Monsieur

"Alle drei Tore sind sehr wichtig. Ich bin glücklicher, dass ich das dritte Tor geschossen habe, weil ich in der ersten Halbzeit eins verschossen habe und ich darüber nachgedacht habe", sagte Benzema, der selbstredend zum Spieler des Spiel gekürt wurde. "Es ist wichtig, Tore zu schießen, und dann kommt noch eins und ich schieße es. Ich bin also sehr glücklich."

Benzema ist zum ersten Mal in seiner Vereinskarriere an mehr als 50 Toren (37 Tore, 13 Assists) in allen Wettbewerben in einer Saison beteiligt. Bei den Blancos hat das im 21. Jahrhundert lediglich der große Cristiano Ronaldo geschafft – und zwar gleich achtmal.

Obendrein ist Benzema der erste französische Spieler, der in der Geschichte der Champions League mehr als zehn Tore in einer einzigen Saison erzielt hat. Der erste, dem das im Europapokal überhaupt gelungen war, ist Just Fontaine, der 1958/59 ebenfalls zehn Treffer markierte.