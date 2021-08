Real Madrid : "Großartig": David Alaba frohlockt wegen Debüt für Real Madrid

Das Wörthersee Stadion in Klagenfurt war am Sonntag Schauplatz für das Testspiel zwischen Real Madrid und dem AC Mailand (0:0). Für David Alaba die perfekte Kulisse, schließlich ist der Neuzugang vom FC Bayern in Österreich geboren und aufgewachsen. Nach Bekanntwerden seiner Corona-Erkrankung stand Alaba überraschend in der Startelf.

"Es war ein sehr positives Gefühl", resümierte der Defensivspezialist laut Real Total gegenüber dem klubeigenen TV-Kanal. "Ich habe mich großartig gefühlt, vor den Fans aus meinem Heimatland zu spielen und auch mein erstes Spiel für Real Madrid zu absolvieren."

Der zu den Blancos zurückgekehrte Trainer Carlo Ancelotti setzte Alaba in der ersten Halbzeit in der Innenverteidigung ein. Mehr Einsatzminuten sollten es für den 29-Jährigen zunächst nicht werden, Alaba wurde zur zweiten Halbzeit durch Eder Militao ersetzt.