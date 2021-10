Real Madrid : "Großartiger Spieler": Carlo Ancelotti mit Hommage an Ansu Fati

Ansu Fati steht am Sonntagnachmittag (16.15 Uhr) der vierte Clasico seiner Karriere bevor. Aus der rivalisierenden Ecke kommen vor Anpfiff lobende Worte. Carlo Ancelotti schwärmt von dem Barça-Shootingstar.

Wenn der FC Barcelona Real Madrid zum Clasico in Empfang nimmt, wird Ansu Fati sehr wahrscheinlich zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf der Blaugrana stehen. Carlo Ancelotti freut sich schon, das Juwel erstmals live spielen zu sehen.

"Ansu Fati? Er ist ein großartiger Spieler", holt der Real-Trainer im Movistar-Interview zum großen Lob aus. "Er verbessert seine körperliche Verfassung und ist sehr wichtig für seine Mannschaft. Er gehört zu den besten Nachwuchsspielern der Welt."