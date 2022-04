"GroÃŸe QualitÃ¤t" â€“ Ancelotti hofft auf Verbleib von Marco Asensio

"Große Qualität" – Ancelotti hofft auf Verbleib von Marco Asensio

Marco Asensio (26) droht in der kommenden Saison einen Stammplatz auf der Ersatzbank, sollte Kylian Mbappe wie allgemein erwartet wird von Paris Saint-Germain zu Real Madrid wechseln. Real-Coach Carlo Ancelotti (62) auf dennoch auf einen Verbleib des Mallorquiners.

"Er hat große Qualität und weiß der Mannschaft immer zu helfen", lobt der Italiener seinen Offensivakteur, der in der laufenden Saison bisher auf wettbewerbsübergreifend knapp 1800 Spielminuten mit einer Vorlage und zehn selbst erzielten Toren kommt.

Asensios Arbeitspapier an der Concha Espina läuft in weniger als 15 Monaten aus. Italienische Topvereine bemühen sich um seine Verpflichtung, der AC Mailand und Juventus Turin werfen ihren Hut in den Ring.