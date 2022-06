Real Madrid "Große Show geboten": Eder Militao macht Sergio Ramos und Raphael Varane vergessen

In der Innenverteidigung von Real Madrid stand im Sommer letzten Jahres eine kleine Revolution an. Nach vielen Jahren mit Sergio Ramos und Raphael Varane, die gemeinsam über 1.000 Pflichtspiele für die Blancos bestritten haben, gingen die beiden Vereinsgrößen neue Wege und schlossen sich anderen Klubs an.

Neben David Alaba musste insbesondere Eder Militao sehen, wie er den Verlust des abgewanderten Duos abfedern konnte. Mit gut einem Jahr Abstand kann man konstatieren, dass der mit 24 Jahren noch ziemlich junge Brasilianer die Herausforderung mit Bravour gemeistert hat.

"Ich dachte, meine Zeit sei gekommen, um alles richtig zu machen und den Fans und allen anderen zu zeigen, dass sie auch auf mich zählen können", spricht Militao mit der Marca über den vergangenen Sommer und die beiden schwerwiegenden Abgänge. "Ich habe den Leuten eine große Show geboten und gezeigt, warum ich bei Real Madrid bin."