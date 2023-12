Ilkay Gündogan vergleicht seine Rolle bei Barça und Manchester City

Ilkay Gündogan (33) wechselte zwar erst im Sommer zu seinem Herzensverein FC Barcelona, dennoch ist er auf Anhieb Führungsspieler im Team von Xavi Hernandez (43) geworden. In einem Interview spricht der Nationalspieler über seine Ziele mit Barça und die Unterschiede zu seiner vorherigen Zeit bei Manchester City.

Im Sommer hatte sich Ilkay Gündogan mit dem Wechsel zum FC Barcelona einen Traum erfüllt, wie er selbst bei der Vorstellung sagte. Aktuell hinkt man in der spanischen Liga Real Madrid und dem FC Girona mit vier Punkten Rückstand hinterher, dennoch läuft die Saison bislang zufriedenstellend, wie Gündogan im Interview mit der AS verriet.

"Sportlich läuft es gut, aber wir müssen uns in vielen Bereichen noch verbessern", zeigte sich der deutsche Nationalspieler selbstkritisch. "Deshalb haben sie mich unter Vertrag genommen. Der Trainer sagte mir, ich solle meine Erfahrungen weitergeben."

Gündogan verweist auf Messi-Abgang

Zwar funktioniere die Kommunikation "aufgrund der Sprachbarriere noch nicht perfekt", dennoch "kann ich allein durch mein Verhalten bestimmte Dinge bei meinen jungen Mitspielern bewirken. Barcelona vertraut den Spielern aus La Masia, aber es gibt auch Ausländer wie mich, die Stabilität bringen", stellte der 33-Jährige heraus.

In Sachen sportliche Entwicklung machte er deutlich, dass es noch etwas Zeit in Anspruch nehmen werde. "Der Verein hat kürzlich Persönlichkeiten wie Lionel Messi verloren, sie haben eine Ära geprägt", es müsse sich zunächst wieder etwas aufbauen, "der Erfolg kommt nicht über Nacht, es ist ein Prozess, übrigens immer in Zusammenarbeit mit den Fans."

Seine Zeit bei Manchester City, wo er zuvor von 2016 bis 2023 gespielt hatte, könne man nicht mit der bei Barça vergleichen. Es sei eine "völlig neue Herausforderung" nach so langer Zeit bei einem Verein. "Ich fand es wichtig, wieder aus meiner Komfortzone herauszukommen - nicht nur auf fußballerischer Ebene, sondern auch auf persönlicher Ebene", so Gündogan.

Das fasziniert Gündogan an Guardiola

An seinem ehemaligen Coach Pep Guardiola faszinierte den DFB-Kapitän vor allem seine Überzeugungsfähigkeit. Pep habe es immer geschafft, alle bei Laune zu halten, selbst die, die nicht spielen.

