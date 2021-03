Real Madrid : "Habe kein Problem damit": Kritik perlt an Luka Jovic ab

Luka Jovic legte nach seiner Rückkehr zu Eintracht Frankfurt los wie die Feuerwehr, konnte zuletzt allerdings nicht mehr an seine Quote anknüpfen. In Spanien war zu lesen, Real Madrid sei nicht wirklich zufrieden mit der Entwicklung der Leihgabe. Jetzt spricht Jovic.