Traumstart bei Real Madrid: Harry Kane freut sich für Jude Bellingham

Mit seinem Wechsel zum FC Bayern will Harry Kane (30) endlich Trophäen gewinnen, neben den Bundesligatitel peilt der Engländer auch die Champions League an. In diesem Wettbewerb zählt stets Real Madrid zu den Favoriten. Im Interview mit der Marca lobt der 30-Jährige die Königlichen und seinen Landsmann Jude Bellingham (20).