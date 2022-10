"Ich liebe ihn": Zidane schwärmt von Karim Benzema

Karim Benzema war während seiner Schaffenszeit bei Real Madrid nicht immer so torerfolgreich wie seit einigen Jahren. Viele behaupten, dass der Abgang von Cristiano Ronaldo den Ballon-d'Or-Sieger verändert hat. Als jemand, der es nicht besser wissen könnte, widerspricht Zinedine Zidane dieser These.

Karim Benzema hatte immer reichlich Selbstvertrauen, auch wenn es hieße, er schieße für einen Neuner zu wenig Tore, schreibt Zinedine Zidane in einem Brief, den die L'Equipe veröffentlicht, an den frisch gekürten Ballon-d'Or-Sieger. "Er hat andere dazu gebracht, gut zu spielen und zu treffen, obwohl... Er macht andere besser, ich liebe ihn."

Seitdem Cristiano Ronaldo Real Madrid im Sommer 2018 verlassen hat, ist der Fokus in der Offensive natürlich auf Benzema gerichtet. Ohne den Portugiesen an seiner Seite tritt er als überragender Torgarant auf. Hat Ronaldos Weggang Benzemas Spiel also grundlegend verändert?

"Das glaube ich nicht", schreibt Zidane, der seine Meinung präzisiert: "Als CR7 da war, war er immer noch sehr gut, hat Tore geschossen und ihm Vorlagen gegeben. Wenn überhaupt, dann ist er selbstbewusster geworden." Rund zweieinhalb Jahre hatte Zidane Ronaldo und Benzema als Trainer unter seine Fittiche, holte währenddessen dreimal in Folge die Champions League.