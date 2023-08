Eden Hazard: Kehrt der gefallene Superstar zurück in die Premier League?

Den ganzen Sommer über ist es um den ehemaligen Weltklasse-Spieler Eden Hazard (32) ruhig geblieben. In den letzten Tagen des Transferfensters könnte sich in London mit Crystal Palace ein Abnehmer für den Belgier finden.

Die beste Zeit seiner Karriere hatte der 32-Jährige beim FC Chelsea. Nach seinem Transfer im Sommer 2012 begeisterte Hazard die Fans der Premier League mit unglaublichen Dribblings und 85 Toren sowie 61 Vorlagen (in 245 Ligaspielen). Für seine Gegenspieler war der Belgier kaum zu fassen, als Belohnung für seine starken Leistungen auf der Insel wurde er 2015 als Fußballer des Jahres in England ausgezeichnet.

Die Erwartungen, die in den Tempodribbler gesetzt wurden, konnte dieser jedoch nie erfüllen. Nach vier Jahren und einigen schwerwiegenden Verletzungen wurde das Kapitel im Sommer 2023 beendet. Sein Vertrag wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Seit diesem Sommer ist der Flügelspieler vereinslos, einen neuen Arbeitgeber hat er noch nicht gefunden.

Mit Crystal Palace hat sich nun nach Informationen der spanischen Mundo Deportivo ein Interessent aufgetan, der den 126-fache belgischen Nationalspieler zurück in die Premier League bringen will. Die von Trainer-Oldie Roy Hodgson (76) trainierte Mannschaft benötigt in der Offensive nach dem Abgang von Wilfried Zaha (30) zu Galatasaray neue Durchschlagskraft.

Hazard lehnt Angebot aus Saudi-Arabien und USA ab

In diesem Sommer erhielt der Routinier einige Angebote, unter anderem versuchte David Beckham Hazard zu Inter Miami zu holen. Hier hätte der 32-Jährige mit Weltfußballer Lionel Messi (36) ein gefährliches Offensivduo bilden können, jedoch lehnte der Spieler sowohl diese Offerte, als auch Angebote aus Saudi-Arabien ab.

Auch ein mögliches Karriereende ließ Hazard nach seinem Abgang bei Real Madrid offen: "ich weiß es noch nicht. Nach drei schwierigen Jahren will ich nur Zeit mit meiner Familie verbringen."

Das Angebot aus England könnte die Karriere des Belgiers nun wieder in Schwung bringen. In seiner ehemaligen Wohlfühl-Heimat London könnte Hazard noch einmal aufblühen und sein noch vorhandenes fußballerisches Können beweisen.

