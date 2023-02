Heulkrampf: Real Madrids Wunderknabe bricht zusammen

In den ersten zehn Saisonspielen erzielte Endrick keinen einzigen Treffer für Noch-Klub Palmeiras Sao Paolo. Vor dem Ligastart im Januar blickten Fans noch mit großen Erwartungen auf den Mittelstürmer, der im letzten Oktober sein Debüt bei den Profis gegeben hatte.

In der Vorsaison traf Endrick bei der U20 noch nach Belieben. Mit zwölf Toren in 21 Pflichtspielen brachte er sich auf die Zettel europäische Topklubs. Doch in dieser Spielzeit wollte ihm bislang nur eine magere Torvorlage gelingen.

Seine Enttäuschung trug der Angreifer am Donnerstag offen zur Schau. In der Partie gegen RB Bragantino (2:0) wurde er schon nach 60 Minuten ausgewechselt. Der Teenager setzte sich daraufhin auf die Bank, bedeckte sein Gesicht mit einem Leibchen und weinte minutenlang.