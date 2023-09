"Höhle der Löwen"-Fan? Toni Kroos investiert erneut bei Carsten Maschmeyer

Toni Kroos investiert in eine weitere Firma, an der auch Carsten Maschmeyer beteiligt ist - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

Toni Kroos (33) will nach seiner Karriere offenbar in der Geschäftswelt Fuß fassen. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid fokussiert sich dabei zunächst auf Start-ups. Vor allem die Unternehmen von Carsten Maschmeyer (64) scheinen es dem früheren DFB-Kicker angetan zu haben.

Wie das Online-Magazin Gründerszene berichtet, ist Kroos kürzlich in das Start-up Rebirth Active eingestiegen. Der fünfmalige Champions-League-Sieger erwarb drei Prozent an der jungen Firma, die die Lebensgewohnheiten von Arbeitskräften mithilfe von Ernährungs- und Trainingsplänen verbessern will.

Neben Kroos verfügt Rebirth Active im Übrigen über einen weiteren prominenten Investor. "Höhle der Löwen"-Star Carsten Maschmeyer unterstützte das 2021 gegründete Unternehmen schon sehr früh und ist mit knapp 40 Prozent zudem der größte Anteilseigner.

Kroos hält derweil wohl große Stücke auf Maschmeyer. Rebirth Active ist nämlich schon das dritte Start-up des Tycoons, in das der Greifswalder investiert. Zuvor legte er sein Geld beim Antidepressiva-Konzern HMNC und beim Panzerfolien-Unternehmen Green Mnky an. Für die zuletzt genannte Firma wirbt Kroos sogar mit seinem Gesicht.