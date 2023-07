Holt Real Madrid Kylian Mbappe? Carlo Ancelotti liefert wohl alles entscheidende Einblicke

Nach der Ankunft in Los Angeles und den ersten Übungseinheiten unter US-amerikanischer Sonne, äußerte sich Carlo Ancelotti zu verschiedenen Themen. Der Trainer von Real Madrid wurde auch dazu befragt, wie es denn nun um Kylian Mbappe stehe.

Carlo Ancelotti schweigt zum Thema Kylian Mbappe

Eine Antwort ließ sich der erfahrene Übungsleiter zumindest nicht direkt entlocken. "Ich habe nie über Spieler gesprochen, die nicht in Madrid sind", hüllte sich Ancelotti in Diplomatie. In der Presse wird nach wie vor eifrig über einen Mbappe-Wechsel an die Concha Espina noch in diesem Sommer spekuliert.

Die Blancos haben auf den Abgang von Karim Benzema, der sich für eine neue Etappe in Saudi-Arabien entschied, bisher lediglich mit dem Leihtransfer von Joselu reagiert. Ancelotti gibt diesbezüglich eine Antwort, welche auch die Causa Mbappe betrifft.