Schnäppchen-Weltmeister: Holt Real Madrid Paulo Dybala?

Real Madrid spürt in den nächsten Wochen einigen Stürmern nach, die Suche nach einem neuen starken Mann für die offensive Speerspitze genießt Priorität. In Italien wird Paulo Dybala als mögliche Option genannt.

Der Abgang von Karim Benzema wird Real Madrid noch einige Zeit beschäftigen. Einige Namen wabern daher durch die Gerüchteküche: Harry Kane, Roberto Firmino, Randal Kolo Muani – alles schon gelesen.

Der Corriere dello Sport bringt mit Paulo Dybala nun einen Spieler ins Gespräch, der noch nicht aufs Kandidatenkarussell gesetzt wurde. Im Moment könne niemand ausschließen, dass Real Madrid den Spieler mit einem fairen Angebot verpflichten wird, schreibt die Zeitung. Dybala würde dann über einen Wechsel nachdenken.

Dybala ist das, was man in diesem Sommer als Schnäppchen bezeichnen darf. Der 29-Jährige ist zwar noch für die kommenden beiden Saisons an die AS Rom gebunden, kann den Klub allerdings für eine moderate Ausstiegsklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro verlassen.