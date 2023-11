Mauro Icardi: Berater bestätigt Kontakt zu Verantwortlichen von Real Madrid

Kürzlich war Mauro Icardi (30) mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Die Königlichen wollen sich wohl als Reaktion auf die Verletztenmisere im Winter verstärken. Nun hat sich der Berater des Argentiniers geäußert und Kontakt mit Real bestätigt.

Die Verletztenliste von Real Madrid in der aktuellen Saisonphase ist sehr lang. Mindestens genauso lang ist die Liste an Toren, die Mauro Icardi in der laufenden Spielzeit für Galatasaray Istanbul erzielt hat. Nach 21 Spielen steht der Stürmer bei 16 Treffern und fünf Vorlagen. Nach der Verletzung von Vinicius Junior wurde berichtet, dass sich Real mit dem Argentinier beschäftigt, um auf die Verletzungsprobleme zu reagieren.

Bisher noch kein offizielles Angebot für Icardi

Nun hat sich Icardis Berater Elio Letterio Pino gegenüber dem türkischen Medium Fanatik zu den Gerüchten geäußert und Kontakt mit den Verantwortlichen von Real Madrid offiziell bestätigt: "Es gibt kein offizielles Angebot. Real Madrid hat kein offizielles Angebot gemacht. Aber wir sprechen mit den Verantwortlichen von Real."

Zu Beginn des Wochenendes befand sich Pino in Madrid, offenbar um Gespräche zu führen. Der nächste Weg des Beraters führt nun in die Türkei: "Ich werde am Montag nach Istanbul reisen, um mich mit Erden Timur, dem Vizepräsidenten von Galatasaray, zu treffen. (...) Natürlich werde ich auch Zeit mit Mauro verbringen. Mehr kann ich im Moment noch nicht sagen."

Mauro Icardi im Trikot seines Ex-Klubs Inter Mailand - Foto: bestino / Shutterstock.com

Nach einem Jahr auf Leihbasis bei Galatasaray, wo er sich mit starken Leistungen nach kurzer Zeit zum Publikumsliebling machte, wechselte Icardi im Sommer fest für zehn Millionen Euro von Paris Saint-Germain zum amtierenden türkischen Meister. Bei Gala steht der 30-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag.

Leihe oder fester Transfer von Icardi?

Sollte sich Real tatsächlich dazu entscheiden, Icardi im Winter verpflichten zu wollen, müssten die Blancos wohl deutlich mehr als die von Gala im Sommer gezahlten zehn Millionen Euro blechen. Auch möglich wäre eine Leihe, da man im Sommer wohl alles in Bewegung setzen wird, um Kylian Mbappe (24) zu verpflichten.

