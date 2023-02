"Ich bin stolz": Antonio Rüdiger schlägt neues Kapitel auf

Antonio Rüdiger wird ab sofort von Under Armour ausgerüstet. Das us-amerikanische Sportbekleidungsunternehmen löst Nike ab. "Ich bin stolz auf meine Partnerschaft mit Under Armour", erklärte Rüdiger auf Instagram.

Mit Schuhen von Under Armour war Rüdiger erstmals im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League unterwegs. Beim Auswärtserfolg gegen den FC Liverpool trug der gebürtige Berliner die Under Armour Clone Magnetico Pro 2 in der Farbkombination Schwarz/Silber.

Für den Einstand seiner neuen Treter hätte sich Rüdiger keinen besseren Rahmen aussuchen können. Der spanische Rekordmeister geriet an der Anfield Road zwar früh 0:2 in Rückstand, drehte das Spiel aber noch in einen 5:2-Erfolg.