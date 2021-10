Alan Shearer wundert sich : "Ich kann nicht verstehen, warum Gareth Bale bei Real Madrid nicht verehrt wird"

Gareth Bale gehört bei Real Madrid zu den umstrittensten Spielern, die wohl je das Blancos-Trikot tragen werden. Englands früherer Topspieler Alan Shearer kann nicht nachvollziehen, warum sie für Bale an der Concha Espina nicht Feuer und Flamme sind.

Für Alan Shearer ist es nicht greifbar, warum Gareth Bale bei Real Madrid so wenig Wertschätzung entgegengebracht wird. "Ich kann nicht verstehen, warum Bale bei Real Madrid nicht verehrt wird, nach der Karriere, die er dort gemacht hat", bricht Shearer bei der englischen BBC eine Lanze für den Superstar.

Natürlich gab es um Bale in den vergangenen Jahren viele Kontroversen. Dass der inzwischen 32-Jährige aber unzählige Erfolge mit den Blancos feierte, an denen er teils sehr großen Anteil hatte, wird oftmals nicht berücksichtigt. In 254 Pflichtspielen kommt Bale auf starke 106 Tore und 68 Vorlagen. Unvergessen ist Bales Doppelpack beim 3:1 im Finale der Champions League 2018 gegen den FC Liverpool.