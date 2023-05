Iker Casillas: Real Madrid wird Rache für Klatsche nehmen

Iker Casillas erwartet, dass Real Madrid in der Champions League wieder angreifen wird - Foto: / Getty Images

Iker Casillas sieht Real Madrid nach der deutlichen Pleite gegen Manchester City nicht in einer Krise. "Für die Madridistas ist es ein schwerer Schlag, aber ich glaube auch, dass in den letzten Jahren so viel Gutes erreicht wurde", sagte der ehemalige spanische Nationaltorhüter.

Casillas, der während seiner aktiven Zeit in 725 Spielen das Trikot des spanischen Rekordmeisters trug, ist "stolz auf die Mannschaft und auf die letzten 11 Jahre." Schließlich habe Real Madrid in dieser Zeit oft im Halbfinale gestanden oder sogar den Titel gewonnen.

Casillas: Guardiola nahm Rache an Real

Real Madrid hatte sich in der Vorsaison im Halbfinale knapp gegen Manchester City durchgesetzt, ein Jahr später gewannen die Sky Blues nach dem 1:1 im Hinspiel im Estadio Santiago Bernabeu zu Hause deutlich mit 4:0.