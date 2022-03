Real Madrid : Iker Casillas: "Ich wünschte, Kylian Mbappe wäre bei Real Madrid"

Während einer Veranstaltung am Montag teilte Iker Casillas seine Gedanken zum bevorstehenden Achtelfinalkracher in der Champions League zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain. Im Zuge dessen kommt der frühere Weltklassekeeper nicht an Kylian Mbappe vorbei.

Casillas lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass im Rahmen der ständigen Wechselspekulationen Mbappes voller Fokus noch immer PSG gilt. "Er ist bei seinem Team, er wird seine Interessen für sein Team verfolgen und ich weiß nicht, wo er morgen sein wird."

Aufgrund seiner Vergangenheit, Casillas absolvierte über 700 Pflichtspiele für die Blancos und gewann dreimal die Champions League, ist klar, auf welcher Seite er am Mittwochabend stehen wird. Mbappe ist und bleibt Reals Priorität für den anstehenden Transfersommer. Casillas hebt ebenfalls den Daumen.

