Neuer Job im Bernabeu : Real Madrid: Iker Casillas wieder ein Königlicher

Real Madrid und Iker Casillas (39) haben fünfeinhalb Jahre nach ihrer Trennung wieder zusammengefunden. Der mehrfache Welttorhüter heuert wieder an der Concha Espina an.

"Real Madrid gibt bekannt, dass Iker Casillas als stellvertretender Geschäftsführer der Real-Madrid-Stiftung beigetreten ist", teilte der spanische Rekordmeister auf seiner Webseite mit.

Iker Casillas sei eine "Vereinslegende" und man sei stolz ihn wieder im Verein begrüßen zu dürfen, heißt es in der Mitteilung weiter: "Casillas gewann 19 Titel in den 25 Jahren, in denen er unser Trikot verteidigte: 3 Europapokale, 3 Klub-Weltmeisterschaften, 2 europäische Superpokale, 5 Meisterschaften, 2 Copa del Reys und 4 Supercopas."