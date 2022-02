Real Madrid : Ex-Real-Spieler Raul Albiol: "Wenn ich Vinicius schlage, dann blutet er ganz sicher"

In der 14. Minute versuchte Reals Angreifer Vinicius Junior im gegnerischen Strafraum an den Ball zu kommen, als ihn der rechte Arm von Gegenspieler Raul Albiol niederstreckte. Weder Schiedsrichter Jose Maria Sanchez noch der VAR unterbrachen im Anschluss die Partie.

Bis auf einen Pfostenschuss in der ersten Halbzeit blieb Villarreal erschreckend schwach. Besonders nach der Pause dominierte Real Madrid das Spiel. Gleich in der 56. Minute zirkelte Gareth Bale, der schon kurz vor dem Seitenwechsel einen Hochkaräter vergab, den Ball an die Latte. Nur wenige Sekunden später scheiterte Vinicius Junior an Villarreals Keeper Geronimo Rulli.

In der 64. Minute war es dann erneut Bale, der im Strafraum die Führung vergab. Die Nachspielzeit bot sogar eine Doppelchance für die anrennenden Gäste. Zuerst setzte der frühere Frankfurter Luca Jovic seinen Lupfer an die Latte, der anschließende Nachschuss wurde auf der Linie geklärt.