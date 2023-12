Andrea Pirlo berichtet von geplatztem Wechsel zu Real Madrid

Im Jahr 2006 erschütterte der Calciopoli den italienischen Fußball. Die Zukunft einiger Weltklasse-Spieler war unsicher, unter anderem die von Andrea Pirlo. Zu dieser Zeit stand der 44-Jährige beim AC Mailand unter Vertrag, auch dieser Verein stand unter Verdacht der Manipulation. Ein Zwangsabstieg war im Gespräch, Pirlo hatte jedoch keine Absicht, den Weg in die Serie B mitzugehen und war sich bereits mit Real Madrid einig.

Mit dem Gewinn des Weltmeistertitels 2006 in Deutschland feierte Pirlo seinen wahrscheinlich größten sportlichen Erfolg, dennoch stand seine Karriere vor einer Wendung. Wegen des Calciopoli-Skandals stand Pirlos Verein AC Mailand unter Verdacht der Manipulation.

Der Zwangsabstieg drohte, am Ende blieben die Rossoneri jedoch in der Serie A, im Gegensatz zu Juventus Turin. Der Rekordmeister musste den Gang in die Serie B antreten.

Real Madrid zeigte Interesse an Pirlo

In dieser unsicheren Zeit suchte Pirlo nach einem neuen Verein: "Nach dem ‚Calciopoli‘ hatten wir gerade die Weltmeisterschaft gewonnen und wussten nicht, wie es mit dem italienischen Fußball weitergehen würde", so Pirlo gegenüber Radio TV Serie A.

Pep Guardiola wollte Pirlo zum FC Barcelona holen - Foto: Agenzia LiveMedia / Dreamstime.com

Real Madrid zeigte Interesse an dem Topspieler, man wurde sich schnell einig. "Ich hatte bereits einen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben, aber dann blieb Milan in der Serie A und der Champions League", berichtet Pirlo. Daraufhin hielt Pirlo Milan die Treue.

Auch der FC Barcelona war an Pirlo interessiert

Nicht nur Real Madrid hatte ein Auge auf den legendären Mittelfeldspieler geworfen, sondern einige Jahre später auch der große Erzrivale FC Barcelona. Vor allem Pep Guardiola (52) war ein großer Fan von Pirlo und wollte ihn 2009 nach Barcelona holen: "Während der Joan Gamper Trophy rief Guardiola mich in sein Büro, weil er mich bei Barcelona haben wollte", berichtet Pirlo.

Neben dem Regisseur stand auch Zlatan Ibrahimovic (42) auf der Wunschliste des Spaniers. Am Ende wechselte jedoch nur der Schwede ins Camp Nou, verbrachte dort aber nur eine Saison, bevor es ihn zurück nach Italien zog. Während Pirlo ein Jahr später zu Juventus Turin wechselte und dort seine fußballerische Weltklasse unter Beweis stellte, heuerte Ibra bei Inter Mailand an.

