Real Madrid Immer besser! Lobende Worte für Eden Hazard

Real Madrid hat mit einem 2:2 gegen CF America zwar auch sein zweites Spiel auf der USA-Tour nicht gewinnen können. Trainer Carlo Ancelotti lieferte diese Partie aber trotz allem wichtige Erkenntnisse. Vor allem bei Eden Hazard.

Der Belgier betrieb in immer noch ungewohnter Rolle als "falsche Neun" mächtig Werbung in eigener Sache. Hazard, dessen Stern in den letzten Jahren zunehmend gesunken ist, brachte Real per Elfmeter in Führung (55.) und zeigte sich auch sonst engagiert.