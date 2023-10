Toni Kroos zeigt klare Kante zum Ballon d'Or

Bereits mehrere Teamkollegen von Toni Kroos wurden in seiner Zeit bei Real Madrid mit dem prestigeträchtigen Ballon D’Or ausgezeichnet. Dem Mittelfeld-Ass selbst sind persönliche Auszeichnungen allerdings egal.

Auf Vereinsebene hat Toni kroos nahezu jeden möglichen Titel gewonnen. Sein Wechsel 2014 vom FC Bayern zu Real Madrid war ein Glücksgriff – sowohl für den Deutschen als auch für die Königlichen. Obwohl der Weltmeister von 2014 seit Jahren auf Weltklasse-Niveau spielt, konnte er individuelle Titel selten abstauben.

Wie er nun in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" erzählte, seien ihm Auszeichnungen wie der Ballon D’Or ohnehin nicht wichtig. "Wenn es einen gegeben hätte, hätte ich mich nicht hingestellt und ihn abgelehnt, weil das ja schon eine Auszeichnung ist. Sie ist vor allem prestigeträchtig, aber nicht wichtig, erzählte der 33-Jährige.

Dies sei ein großer Unterschied, ergänzte der Weltmeister von 2014: "Meine Grundeinstellung ist einfach so, dass ich es nicht als wichtig empfinde – oder als nicht so wichtig wie andere Spieler. Ich habe mich, das ist auch meiner Spielweise geschuldet, immer als Teamspieler gesehen und will mit dem Team die Titel gewinnen".