Inter Mailand findet Real-Duo interessant

Luka Jovic und Dani Ceballos sollen es ins Transferregister von Inter Mailand geschafft haben. Wie der Corriere dello Sport berichtet, signalisiert der amtierende Italienische Meister an beiden Spielern Interesse und fasst sie für einen Sommerwechsel ins Auge.

Gute Chancen auf einen Transfer dürften die Nerazzurri allemal haben. Es kommt lediglich darauf an, wie seriös das kolportierte Interesse an den beiden Ladenhütern von Real Madrid ist. Jovic wie auch Ceballos treten an der Concha Espina überhaupt nicht in Erscheinung und sollen den Klub verlassen.