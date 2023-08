Nach Messi: Holt Beckham den nächsten Weltfußballer in die USA?

David Beckham (48) ist es gelungen mit Lionel Messi (36) einen der besten Fußballer aller Zeiten in die USA zu holen und damit den Fußball vor Ort zu verändern. Nun wurde der Engländer mit einem weiteren Weltstar gesichtet. Die Gerüchteküche brodelt.

Der Saisonstart bei Real Madrid kann den 37-Jährigen aus individueller Sicht nicht zufrieden stimmen, in keinem der ersten drei Saisonspielen stand der Kroate in der Startaufstellung.

Dieses Foto ist kein Beweis für Verhandlungen oder einen anstehenden Wechsel Modrics zu Inter Miami, jedoch sorgt das Foto bei einigen Fans für Träume und Hoffnungen auf einen zukünftigen Wechsel des Weltfußballers von 2018 in die USA.

Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft verbrachte den Urlaub mit seiner Familie in Kroatien, dort wurde der 48-Jährige fotografiert, wie er mit Real Madrid-Spieler Luka Modric (37) am Pool ein Gespräch führte.

Es scheint als hätte im Mittelfeld der Königlichen ein Generationswechsel stattgefunden, die Youngsters um Eduardo Camavinga (20), Jude Bellingham (20), Aurelien Tchouameni (23) und Federico Valverde (25) haben dem fünffachen Champions League-Sieger den Rang abgelaufen.

Im weiteren Saisonverlauf wird Modric trotz der Startschwierigkeiten für die Blancos noch von wichtiger Bedeutung sein, wie Ancelotti betont: "Er wird diese Saison aber spielen und seinen Beitrag leisten."

Modric will Karriere bei Real Madrid beenden

Bisher ist das Ziel des kroatischen Nationalmannschaftskapitän, sich bei Real Madrid zurück in die erste Elf zu spielen und seine Karriere auf höchstem Niveau und bei den Königlichen zu beenden: "Egal was passiert: Nichts kann meine Bewunderung für und meinen Blick auf Real Madrid verändern. Real Madrid ist der Klub meines Lebens."

Jedoch könnte den 37-Jährige nach einer Saison, in der nicht mehr erste Wahl ist, von diesem Vorhaben abhalten. Auch der Aufschwung der MLS seit dem Wechsel von Lionel Messi in die Staaten könnte zu einem Umdenken und einem ruhigerem Karriereende für Luka Modric in Nordamerika führen.