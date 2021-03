Real Madrid : "Irgendwas stimmt nicht": Eden Hazard macht Zidane ratlos

Am Wochenende gab Eden Hazard sein langersehntes Comeback. Die besorgniserregende Situation des Problemkindes von Real Madrid sorgt für Diskussionen. Trainer Zinedine Zidane macht sich so seine Gedanken.

Über einen Monat war Eden Hazard mal wieder verletzt aus dem Spielbetrieb geschieden. Beim 2:1 gegen den FC Elche kam er eine Viertelstunde vor Schluss für Vinicius Junior in die Partie. Für das Achtelfinalrückspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Dienstag (21 Uhr) ist Hazard allerdings kein Thema.

"Irgendetwas stimmt da nicht", sagte Zinedine Zidane, als er während der Pressekonferenz vor dem Spiel am Montag nach Hazard gefragt wurde. "Er war in seiner Karriere noch nie verletzt und das ist neu für ihn. Mehr kann ich nicht erklären. Wir alle wollen ihm helfen. Ich hoffe, dass er bald wieder bei uns sein wird."

Offenbar erlitt Hazard bei seinem Kurzeinsatz einen erneuten Rückschlag. Zidane teile aber weiterhin die Ansicht, dass der 115-Millionen-Mann an der Concha Espina erfolgreich sein wird. Sei es unter ihm oder einem anderen Trainer.