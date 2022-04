Verräter bei Real Madrid? Isco weist Anschuldigungen zurück

"Was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine" – diese alte Fußballweisheit hat bei Real Madrid aktuell ihre Bedeutung verloren. Eine Person aus dem näheren Umfeld gibt angeblich Informationen an die Medien weiter. Einer der Verdächtigen äußerte sich prompt zu den Vorwürfen gegen ihn.