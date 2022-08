Real Madrid Isco folgt dem Ruf seines alten Förderers

Nach neun Jahren im Trikot von Spaniens Rekordmeister wurde Iscos Vertrag Ende Juni 2022 nicht verlängert. In der Gerüchteküche wurde Isco seitdem unter anderem mit dem AS Rom in Verbindung gebracht.

Die Giallorossi verpflichteten aber Paulo Dybala, Isco zieht es hingegen zum FC Sevilla. Dort trifft er auf Julen Lopetegui. Den Coach der Andalusier kennt der 30-Jährige aus gemeinsamen Zeiten beim spanischen Fußballverband und Real Madrid.