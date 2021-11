Real Madrid : Isco rutscht in der Real-Hierarchie weiter ab – Trennung von Madrid steht an

Carlo Ancelotti hat derzeit keinen Platz für Isco. Der Edeltechniker hat nicht nur das meist gesetzte Mittelfeld-Trio Toni Kroos, Luka Modric und Casemiro sowie Youngster Fede Valverde vor sich, in den vergangenen Wochen sind aber noch zwei weitere Spieler in der Rangordnung an Isco vorbeigezogen.

Neuzugang Eduardo Camavinga bekommt von Carlo Ancelotti bereits mehr Einsatzzeit als Isco, zudem ist mit dem von Ancelotti umgeschulten Flügelspieler Marco Asensio ein weiterer Konkurrent für das Mittelfeld auf der Bildfläche erschienen, der bereits bessere Aussichten auf Spielanteile als Isco hat.