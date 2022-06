Real Madrid Isco taucht auf dem Zettel von Mourinho auf

Isco Alarcon (30) verlässt Real Madrid nach neun Jahren, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Offen ist noch, wo es den Edeltechniker hinzieht. Die AS Roma mit Ex-Real-Coach Jose Mourinho (59) scheint Interesse zu bekunden.

Isco könnte mit 30 Jahren in Kürze sein erstes Auslandsabenteuer antreten. Wie das Sportblatt Mundo Deportivo mit Verweis auf Relevo berichtet, lockt der AS Rom den spanischen Nationalspieler.

Jose Mourinho hätte einst bei den Königlichen beinahe mit Isco zusammengearbeitet. Nach der Verpflichtung des Mittelfeldspielers im Sommer 2013 wurde The Special One allerdings von seinen Traineraufgaben an der Concha Espina entbunden.

Nun könnte es in Rom zur Zusammenarbeit kommen. Seit 2021 steht der portugiesische Starcoach in Italiens Hauptstadt an der Seitenlinie. Zwar verpassten die Giallorossi die angepeilte Qualifikation für die Champions League, allerdings konnte Mou den Traditionsverein zum ersten Titel seit 14 Jahren führen (Conference League).