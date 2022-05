"Verdammt geile Zeit" Real Madrid: Isco verabschiedet sich mit eindeutigen Worten

"Ich möchte meinen Mannschaftskollegen, Trainern, Physiotherapeuten, dem Betreuerstab und allen Mitarbeitern in Valdebebas und Santiago Bernabeu für all die Arbeit, Liebe und Unterstützung danken", postete der spanische Nationalspieler auf Instagram.

Isco war 2013 für 30 Millionen Euro Ablöse vom FC Malaga an die Concha Espina gewechselt. Der mittlerweile 30-Jährige absolvierte seitdem 353 Pflichtspiele mit 109 direkten Torbeteiligungen und gewann mit dem Rekordmeister unter anderem fünfmal die Champions League und dreimal die spanische Meisterschaft.

"Als ich in Málaga war, wusste ich, dass ich gehen musste. Ich habe mich mit einem anderen Team verlobt. Real Madrid hat an meine Tür geklopft", erklärte der spanische Nationalspieler. Isco konnte sich in diesem Zusammenhang einen Seitenhieb auf Kylian Mbappe nicht verkneifen: "Zu Real Madrid kann man nicht nein sagen, auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt." Dazu postete Isco ein Emoji mit einer Schildkröte in Anlehnung an Mbappe sowie einen lachenden Smiley.