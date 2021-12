"Wird schwer, Ersatz zu finden" : Ivan Perisic macht Kniefall vor Luka Modric

In der kroatischen Nationalmannschaft spielen beide Seite an Seite, in der Champions League befanden sich Ivan Perisic und Luka Modric am Dienstag in verschiedenen Lagern. Größer könnte Perisics Respekt vor dem Routinier von Real Madrid nicht sein.