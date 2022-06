Real Madrid Jack Wilshere will Gareth Bale nicht beim FC Arsenal sehen

Wilshere machte fast 200 Spiele für Arsenal – jetzt ist er in Dänemark

Wilshere wechselte 2001 in die Jugendabteilung des FC Arsenal. Nach 197 Spielen für die Gunners und zwei Ausleihen verließ er das Emirates Stadium 2019 in Richtung West Ham United. Aktuell ist er beim dänischen Erstligisten Aarhus angestellt. Bale liebäugelt indes mit einer Rückkehr in seine Geburtsstadt, wo Zweitligist Cardiff City Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet.