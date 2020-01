Fussballeuropa Redaktion

Gerücht Im Mittelfeld von Real Madrid stehen in Toni Kroos (30) und Luka Modric (34) zwei Routiniers unter Vertrag. Zudem sind Casemiro (27) und Shooting-Star Fede Valverde (22) am Start. Das Quartett könnte bald Konkurrenz durch einen jungen Franzosen erhalten. Sein Name: Boubakary Soumare.