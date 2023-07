James Rodríguez findet endlich neuen Klub - großer Empfang geplant

Der ehemalige Real Madrid- und Bayern-Spieler James Rodríguez (32) hat einen neuen Klub gefunden. Nach seinem Abenteuer in Griechenland bei Olympiakos Piräus will der Kolumbianer seine Karriere jetzt in Südamerika wieder nach vorne bringen.

Bei Real Madrid übernahm Zidane indes zum zweiten Mal das Traineramt, für James hatte der Franzose keine Verwendung. Am Saisonende standen nur 14 Einsätze zu Buche. Um seine stockende Karriere wieder ins Rollen zu bringen, wechselte der offensive Mittelfeldspieler zu seinem Ziehvater Carlo Ancelotti in die Premier League zum FC Everton.

James Rodríguez blieb nur die Rolle des Ergänzungsspielers. In der Folge entschied sich der Südamerikaner für einen Leihwechsel zum FC Bayern. Trotz teilweiser sehr ansprechender Leistungen und 35 Scorerpunkten in 67 Spielen, zogen die Bayern die Kaufoption nicht, der 32-Jährige stand am Scheideweg seiner Karriere.

Nach einer fulminanten Weltmeisterschaft 2014 verpflichtete Real Madrid den jungen James für 75 Millionen Euro. Der Kolumbianer zeigte in den ersten Jahren seine Klasse auf dem Platz und war als Stammspieler gesetzt. Doch vor allem als Zinedine Zidane das Traineramt bei den Königlichen übernahm, bekam der Isco in den entscheidenden Spielen den Vorzug.

Auch dort startete der Kolumbianer gut, aber mit der Zeit ließen die Leistungen nach und spätestens nach dem Abgang Ancelottis war auch das Ende von James besiegelt. Im Anschluss versuchte sich James Rodríguez in Katar beim Al-Rayyan SC und in Griechenland bei Olympiakos Piräus, seine Statistiken waren auch bei diesen Stationen nicht schlecht, aber an frühere Leistungen konnte er nicht anknüpfen.

Brasilienwechsel steht kurz bevor

Um in den letzten Jahren seiner Karriere nochmal an seine beste Form anknüpfen zu können, will der Kolumbianer nun in Brasilien beim FC Sao Paulo mit Spielern wie dem ehemaligen Bayernprofi Rafinha (37) oder Alexandre Pato (33) erfolgreich sein. Der Plan von James sah ein Engagement in Europa vor, jedoch gab es keine für den Spieler zufriedenstellende Angebote.

Neben dem Angebot aus Brasilien versuchten auch einige MLS-Klubs ihr Glück, jedoch entschied sich der der 32-Jährige aber laut der Sportzeitung Marca gegen ein Abenteuer in den USA und für das Land des Joga Bonitos. Bei Sao Paulo unterschreibt James einen bis Dezember 2025 gültigen Vertrag. Er soll beim kommenden Heimspiel vor 47.000 Zuschauern einen sensationellen Empfang bekommen.

