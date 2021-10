Real Madrid : Javier Pastore lobt Ex-Lehrmeister Carlo Ancelotti vor Duell in LaLiga

"Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu Ancelotti. Er hat mich dazu gebracht, auf dem Flügel zu spielen und das Beste aus mir herauszuholen", erklärte der argentinische Nationalspieler (29 Einsätze) laut der Sporttageszeitung AS.

Am Wochenende treffen sich beide wieder. Real Madrid gastiert mit Ancelotti an der Seitenlinie am Samstag (14 Uhr) bei Pastores neuem Verein FC Elche.