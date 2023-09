Javier Tebas lässt Bombe platzen: Kylian Mbappe wechselt "zu 80 Prozent" nach Madrid

Kylian Mbappe und Real Madrid – wird der Wunschtraum vieler in Spanien zur kommenden Saison endlich wahr? Javier Tebas ist überzeugt davon, dass der Superstar sehr wahrscheinlich bald in LaLiga zu sehen sein wird.

Weil Paris Saint-Germain und Kylian Mbappe vertraglich nur noch ein Jahr miteinander verbunden sind und es in diesem Sommer zur Eskalation kam, wird nicht damit gerechnet, dass der 24-Jährige sein auslaufendes Arbeitspapier noch mal verlängert.

Kylian Mbappe vor Sommerwechsel in LaLiga?

Javier Tebas wird in einem Interview mit Movistar+ zu der Möglichkeit befragt, dass Mbappe schon bald in Spanien seiner Berufung nachgeht. "Überzeugt, nein, aber es ist ein Ziel für ihn, ganz sicher", so der LaLiga-Boss. "Ich denke, dass er in der nächsten Saison zu 70 oder 80 Prozent in LaLiga spielen wird."

Real Madrid soll noch immer in Erwägung ziehen, Mbappe im kommenden Sommer zu verpflichten. Dafür wäre bei auslaufendem Vertrag zwar keine Ablöse vonnöten. Mbappe und sein Team werden allerdings ein fürstliches Handgeld aufrufen, um allein für die Unterschrift richtig abzukassieren.