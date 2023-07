Joselu macht Real Madrid schon ein Liebesgeständnis

"Für mich ist Real Madrid die Mannschaft meines Lebens. Ich habe immer zu Real Madrid gehört und ich hatte das Glück, im Santiago Bernabeu mit diesem Trikot zu debütieren", sagte Joselu am Mittwoch vor dem Abflug in die Vereinigten Staaten.

Diese Rolle soll Joselu bei Real Madrid übernehmen

Der spanische Nationalspieler soll seinen Teil dazu beitragen, den Verlust von Karim Benzema aufzufangen, der sich für einen Wechsel nach Saudi-Arabien entschieden hatte. Trainer Carlo Ancelotti will im Rahmen dessen den Druck so niedrig wie möglich halten.

"Ancelotti sagt mir, dass ich ich selbst sein soll. Das, was ich in den letzten Jahren getan habe, hat mich hierher gebracht", so Joselu, der für Alaves und Espanyol Barcelona vier Jahre in Folge zweistellig getroffen hat. "Er hat mich gebeten, den Platz als Bezugsstürmer zu besetzen."