Real Madrid : Jovic-Ersatz: Setzt Real Madrid auf eine interne Lösung?

Einen weiteren Stürmer neben Benzema könnte Real gut gebrauchen. Zidane und Co. haben offenbar einen Angreifer aus der eigenen zweiten Mannschaft im Visier. Hugo Duro (21) könnte spanischen Medien zufolge demnächst in den Profikader hochrücken.

In der laufenden Saison hat Duro für die Castilla in der dritten Liga in sieben Ligaspielen fünf Tore erzielen können. Der 21-Jährige ist vom FC Getafe nur ausgeliehen. Für Getafe hat er bereits in der vergangenen Spielzeit Einsatzminuten in LaLiga sammeln können.