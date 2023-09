Carlo Ancelotti erklärt das Geheimnis von Tormaschine Jude Bellingham

Real Madrid hat im vergangenen Transfer-Sommer Karim Benzema (35) verloren, seinen besten Torschützen seit dem Abschied von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin vor fünf Jahren. Als Ersatz kam lediglich Joselu (33), der sich auf höchstem Level noch keinen Namen gemacht hat und "nur" für Klubs wie Celta Vigo, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Newcastle oder Espanyol Espanyol stürmte.

Bellingham schließt Benzema-Lücke

Joselu hat in sechs Spielen für Real Madrid immerhin zweimal eingenetzt, die durch Benzemas Abschied entstandene Lücke schließt aber eher Jude Bellingham. Der von Borussia Dortmund gekommene Mittelfeldspieler hat in der Liga nach fünf Spielen bereits fünf Treffer erzielt und ist beste Torschütze der Blancos in der bisherigen Saison. Auch dank der Tore von Bellingham hat Real bisher alle Saisonspiele gewonnen und thront in LaLiga von der Tabellenspitze.

Sieg gegen Union Berlin dank Ex-BVB-Star

Auch in der Champions League hat Real Madrid dem englischen Nationalspieler Punkte zu danken. Gegen Union Berlin drohte am ersten Spieltag der Gruppenphase im heimischen Estadio Santiago Bernabeu ein torloses Unentschieden, doch Bellinghams Treffer in der Nachspielzeit brachte den Hausherren den Sieg. Der 20-Jährige staubte in Mittelstürmer-Manier ab. Bellingham wird bei Real immer mehr zur Tormaschine.