Jude Bellingham bewundert Zinedine Zidane, will ihn aber nicht kopieren

Jude Bellingham (20) ist bei Real Madrid eingeschlagen wie kaum ein Neuzugang in der jüngeren Vereinsgeschichte. Der ehemalige Dortmunder ist froh über seinen Raketenstart und hat hohe Ziele.

Sechs Tore in wettbewerbsübergreifend sechs Spielen erzielte Jude Bellingham seit seinem über 100 Millionen Euro schweren Wechsel von Borussia Dortmund bereits im Trikot der Königlichen. Der englische Nationalspieler läuft in Madrid offensiver auf als noch in der Bundesliga.

Der 20-Jährige wird von Carlo Ancelotti als Zehner aufgeboten. Auf dieser Position glänzte auch einst Zinedine Zidane. Der Franzose ist ein großes Vorbild des Ex-BVB-Stars. "Ich bewundere Zidane sehr, er hat Geschichte in diesem Verein geschrieben", erklärt Bellingham. Allerdings wolle er "nicht versuchen, ihn zu kopieren, ich möchte Jude sein."

Bellingham will auf dem Boden bleiben

Trotz seines phänomenalen Starts beim spanischen Rekordmeister hält Bellingham verbal die Füße still. "Real Madrid ist der größte Verein der Welt, ich bin sehr glücklich über mein Debüt, aber ich übertreibe nicht", so Bellingham. Natürlich habe er große Ziele und wolle bei Real Madrid "eine gute Karriere" hinlegen, aber die Saison habe gerade erst begonnen.