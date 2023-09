Jude Bellingham wird nach erster Enttäuschung bei Real Madrid angegangen

Gegenüber dem spanischen Fernsehsender TVE machte sich der Uruguayer über seinen Gegenspieler lustig: "Bellingham ist eine Modeerscheinung im Fußball, ihm fällt im Strafraum alles zufällig vor die Füße." Damit spielt der 28-Jährige auf den bisherigen Torriecher Bellinghams an. In seinen sieben Spielen für Real erzielte er sechs Tore - einige davon per Abstauber. Für Gimenez scheinbar nur ein Produkt des Zufalls.

Gimenez schon mehrfach ausfällig geworden

Für Gimenez, der bis vor kurzem mit einer Knieverletzung ausgefallen war, war es nicht das erste Mal, dass er seinem Frust außerhalb des Platzes verbal kundtat. Bereits bei der Weltmeisterschaft in Katar, wo Uruguay nach einem 2:0-Sieg gegen Ghana ausschied, attackierte er die Unparteiischen: "Diese H****söhne sind eine Bande von Dieben." Bestraft wurde er für dieses Vergehen allerdings nicht.

Bellingham dürften die Bemerkungen seines Konkurrenten ohnehin egal sein. Nicht nur, dass die Blancos sportlich mit fünf Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen noch die Nase vorn haben. Auch sonst erfährt der 26-fache englische Nationalspieler in Spanien ausschließlich positives Feedback.

"Ein Leader vom ersten Tag", adelte ihn etwa die in Madrid ansässige AS: "Jude Bellingham kam, sah und siegte. Der wichtigste Einkauf, den Real Madrid in diesem Sommer getätigt hat." Auch die Marca lies nach seinem starken Saisonstart keinen Zweifel an seinen Qualitäten: "Er war darauf aus, von der ersten Minute der neuen Saison seinen Status als Weltklasse-Spieler unter Beweis zu stellen."

Verwendete Quellen

TVE, Sport Bild