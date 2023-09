Juventus Turin findet potenziellen Neuzugang bei Real Madrid

Im hochdekorierten Kader der Madrilenen war Vazquez stets eine ernstzunehmende Alternative für die Startformation und leistete auch seinen Anteil bei den zahlreichen Titelgewinnen im letzten Jahrzehnt.

In den vergangenen Spielzeiten war der Spanier jedoch meistens nur Rotationsspieler, weshalb es durchaus möglich ist, dass er sich im kommenden Sommer mit Ablauf seines Vertrages bei Real Madrid eine neue Herausforderung suchen will. In der aktuellen Saison gehörte Vazquez nur in zwei der bisher acht Pflichtspiele zu Real Madrids Startelf.

