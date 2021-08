Real Madrid : Kampf um Mbappe: Ansage an Real – Spott für Bale

Tobias Krentscher Real Madrid hat ein Angebot für Kylian Mbappe bei Paris Saint-Germain eingereicht, aber sich einen Korb abgeholt. Der Bruder von PSG-Besitzer Tamim bin Hamad Al Thani meldet sich zu Wort.

160 Millionen Euro soll Spaniens Rekordmeister für Mbappe geboten haben. Viel Geld in Corona-Zeiten, vor allem wenn man bedenkt, dass Mbappe 2022 ablösefrei gehen kann, wenn er seinen Vertrag nicht verlängert. PSG hat aber scheinbar eine höhere Schmerzgrenze. Anders ist die öffentliche Ansage in Richtung Real Madrid von Thani bin Hamad bin Khalifa Al-Thani nicht zu deuten. Der Bruder von PSG-Besitzer Tamim bin Hamad Al Thani erklärte auf Twitter: "Wenn ihr den definierten Preis bezahlt…kontaktiert uns. Oder beendet die Saison mit dem Golfer." Scheich über gegen Gareth Bale Ein klarer Seitenhieb des Scheichs aus Katar in Richtung Real Madrid und Gareth Bale. Der Waliser hat sich wegen seiner Liebe zum Golfsport den Spitznamen der Golfer erworben. Seit Jahren ist Bales Leidenschaft ein großes Thema in der spanischen Hauptstadt. Die Verletzungsanfälligkeit des Flügelstürmers wurde beispielsweise schon mit Bales Hobby in Verbindung gebracht.

Bale wurde teilweise vorgeworfen, lieber zu Golfen, als für Real Madrid auf dem Rasen zu stehen. Bisheriger Höhepunkt von "Golf-Gate": Nach erfolgreicher EM-Qualifikation feierten Bale und Co. bei der walisischen Nationalmannschaft vor einer Fahne, auf der stand: "Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge." Real will Bale loswerden – PSG verlangt 200 Mio. für Mappe Real Madrid versucht seit längerem, Bale loszuwerden. In der vergangenen Saison war er an die Tottenham Hotspur verliehen. Die Spurs entschieden sich aber gegen eine Weiter-Verpflichtung. An Real ist der Großverdiener noch bis 2022 gebunden.