Real Madrid : Kampf um Kylian Mbappe: Real Madrid erhält Zuspruch von Liga-Boss Tebas

"Madrid hat für 200 Millionen Spieler verkauft"

Laut Tebas hat Spaniens Rekordmeister allerdings die nötigen Finanzen, um Kylian Mbappe an Land ziehen. "Madrid hat für 200 Millionen Spieler verkauft. Sie haben das Geld in der Tasche, um Mbappe und Haaland zusammen zu verpflichten. Sie haben kein Geld verloren", so der LaLiga-Boss.